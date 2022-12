Kurzmeldung ein/ausklappen Lauterbach plant Gesetz gegen Aufkauf von Arztpraxen durch Investoren

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach will künftig verhindern, dass Finanzinvestoren Arztpraxen aufkaufen. In der "Bild am Sonntag" sprach Lauterbach von einem fatalen Trend. Investoren würden medizinische Versorgungszentren mit unterschiedlichen Facharztpraxen erwerben, um sie anschließend mit maximalem Gewinn zu betreiben. In den nächsten drei Monaten will der SPD-Politiker einen Gesetzentwurf vorlegen, der den - so wörtlich - "Einstieg dieser Heuschrecken" unterbindet. Heuer hatten sich Meldungen gehäuft, dass Finanzinvestoren gezielt nach Arztpraxen greifen. Nach ARD-Recherchen vom April sollen sie schon hunderte, wenn nicht sogar tausende aufgekauft haben. Dem Gesundheitsminister sind auch große Praxisketten ein Dorn im Auge. Ein Promi-Arzt sollte nicht seinen Namen für Dutzende Praxen hergeben, in denen junge Ärzte Hamsterrad-Medizin betreiben, um absurde Profitziele zu erreichen, so Lauterbach weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2022 12:00 Uhr