Lauterbach plant Apothekenfilialen ohne Apothekerinnen und Apotheker

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach will vor allem in ländlichen Gegenden Apothekenfilialen zulassen, ohne dass dort approbierte Apotheker anwesend sein müssen. Er sagte der Frankfurter Allgemeine Zeitung, unter anderem durch diese Maßnahme wolle er eine Unterversorgung verhindern. Lauterbach zufolge sollen Pharmazeutisch-Technische Assistenten als Mitarbeiter vor Ort beraten können, wenn sie sich digital mit einem Apotheker oder einer Apothekerin austauschen können. Entsprechende Gesetzesänderungen will Lauterbach demnach bis zum Jahresende in den Bundestag einbringen. Die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Overwiening, kritisierte die Pläne scharf und sagte, diese würden den Apotheken komplett den Boden unter den Füßen wegziehen. Der Verband hat seine Mitglieder morgen Nachmittag zeitgleich zum Beginn des Apothekertags in Düsseldorf erneut zum Streik aufgerufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2023 22:45 Uhr