Lauterbach plädiert für drastische Kontaktbeschränkung

Osnabrück: SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält in der Corona-Pandemie eine drastische Kontaktreduzierung für notwendig, und zwar weit über den Verzicht auf Feiern hinaus. Nur so könnten immer neue Zwangs-Lockdowns im Winter abgewendet werden, sagte Lauterbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Eine echte Entspannung der Lage sei erst im späten Frühjahr zu erwarten, sagte der Epidemiologe, der schon vor Wochen vor einem starken Anstieg der Infektionszahlen gewarnt hatte, wie er nun gekommen ist. Ein Herunterfahren des öffentlichen Lebens für kurze Zeit würde seiner nach Einschätzung nicht ausreichen. Ein befristeter Mini-Shutdown brächte zwar eine Atempause, so Lauterbach. Aber wenige Wochen später wäre das exponentielle Wachstum zurück. Dies sei die brutale Corona-Wirklichkeit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 04:00 Uhr