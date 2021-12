Lauterbach plädiert für allgemeine Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat erneut für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona geworben. Im Ersten sagte er gestern Abend, die derzeit verfügbaren Vakzine schützten nur zu 35 Prozent vor der neuen Omikron-Variante. Daher sei eine Impfquote selbst von neunzig Prozent nicht ausreichend. Auch wenn jeder Bürger in Deutschland geimpft sei, werde es noch viele Infektionen geben, so Lauterbach. Wer aber inzwischen drei Mal gegen Corona geimpft ist, für den sollte keine Testpflicht mehr gelten. Der SPD-Politiker kündigte an, er werde bei der Konferenz mit seinen Länderkollegen morgen einen entsprechenden Vorschlag machen. Die Gruppe der Dreifach-Geimpften sei deutlich besser vor einer Infektion geschützt als andere, daher sei es aus medizinischer Sicht unnötig, sie zum Testen zu verpflichten. Das sei auch ein Anreiz für andere, sich boostern zu lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2021 08:00 Uhr