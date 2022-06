Lauterbach mahnt Vorbereitung auf Corona-Herbst an

Spanien und Frankreich leiden unter Hitzewelle

Barcelona: Die Behörden in Katalonien haben wegen drei gleichzeitig wütender Waldbrände einen Großalarm für alle Feuerwehren ausgerufen. Bisher sind demnach insgesamt rund 1100 Hektar Wald- und Buschland vernichtet worden. Neben den Berufsfeuerwehren sind auch Hubschrauber, Drohnen und Einheiten der Sonderabteilung des Militärs für Notfälle im Einsatz. Die Flammen in den Gebieten, in denen es zu wenig geregnet hat, werden durch eine Hitzewelle und teilweise heftige Winde noch angefacht. Der größte Brand wütet in der Provinz Lleida rund 130 Kilometer nordwestlich von Barcelona. Die Behörden befürchten, dass er sich in ein Tal ausbreiten und bis zu 20.000 Hektar Wald erfassen könnte. Die aus Nordafrika und Spanien kommende Hitzewelle hat inzwischen auch Frankreich erreicht. Im Südwesten des Landes soll das Thermometer die 40-Grad-Marke überschreiten. Mehrere Städte stellten Nebelmaschinen in Parks auf; zudem wurden Vorkehrungen für Obdachlose getroffen. Es handelt sich um die früheste Hitzeperiode in einem Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Frankreich. Bei uns in Bayern werden am Wochenende Temperaturen bis zu 37 Grad erwartet.

