Lauterbach mahnt für die Vorweihnachtszeit besonders zum Schutz vor Corona

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat an die Menschen appelliert, sich in der Vorweihnachtszeit besser vor einer Corona-Infektion zu schützen. Der "Bild am Sonntag" sagte er wörtlich: "Corona bleibt gefährlich. Es ist keine Erkältung, die man sich bedenkenlos jede Saison einfangen kann." Lauterbach empfahl eine Impfung und in Bus und Bahn eine Maske zu tragen. Außerdem rät er dazu, auf Weihnachtsfeiern in Innenräumen zu verzichten und wenn möglich, im Homeoffice zu arbeiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2023 12:30 Uhr