Lauterbach lobt Karlsruher Beschluss zur Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 11.02.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat zufrieden auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Impfpflicht für Pflege- und Medizinpersonal reagiert. Auf Twitter schrieb der SPD-Politiker, die Karlsruher Richter setzten die richtige Priorität. Geimpfte würden ein minimales Risiko der Nebenwirkungen tragen. Mit der Impfung würden sie aber auch Ältere und Kranke vor Tod und Krankheit schützen, die ihnen anvertraut sind. Das Bundesverfassungsgericht hatte einen Eilantrag gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Deutschland abgelehnt. Kritik kommt von der AfD. In einer Mitteilung der beiden Fraktionsvorsitzenden Weidel und Chrupalla hieß es, es sei sehr bedauerlich, dass das Bundesverfassungsgericht angesichts der wachsenden Ablehnung der Impfpflicht ein Stoppsignal gesetzt hat. Nun sei es an der Ampel-Koalition, die einrichtungsbezogene Impfpflicht so schnell wie möglich wieder zurückzunehmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.02.2022 14:45 Uhr