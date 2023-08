Lauterbach lehnt Strafgebühr bei Notdienstbesuch mit Kindern ab

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich gegen eine Gebühr für Eltern ausgesprochen, die mit ihren Kindern unnötigerweise den ärztlichen Notdienst aufsuchen. Eine solche Strafgebühr sei unethisch, sagte Lauterbach. Sie gefährde Kinder, deren Eltern nicht die Mittel haben, diese zu bezahlen. Der Verband der Ersatzkassen erklärte, solche Forderungen nach Eigenbeteiligung bei Notdienstnutzung gingen am Problem vorbei. Stattdessen sollten Patienten besser in die für sie geeignete Versorgung gelotst und so die Notaufnahmen entlastet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 23:00 Uhr