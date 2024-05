Lauterbach legt Konzept zur Suizidvorbeugung vor

Berlin: Die Bundesregierung will mehr gegen Suizide tun. Gesundheitsminister Lauterbach hat am Mittag ein entsprechendes Konzept für eine nationale Präventions-Strategie vorgelegt. Geplant sind unter anderem eine bundesweite Koordinierungsstelle für Beratungs- und Kooperationsangebote. Lauterbach sagte, auch eine zentrale deutschlandweite Notrufnummer sei ein guter Weg, damit sich Betroffene schnell Hilfe holen könnten. Der SPD-Politiker sprach sich außerdem dafür aus, ein Register zu schaffen, um mögliche Häufungen zu erkennen. In Deutschland nehmen sich pro Jahr etwa 10.000 Menschen das Leben. Nach Angaben von Experten sterben dadurch mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten, Drogen und Aids zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 14:00 Uhr