Lauterbach kündigt Start neuer Impfkampagne an

Nachrichtenarchiv - 23.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat für die kommende Woche den Start einer neuen Impfkampagne angekündigt. Wie der SPD Politiker der "Bild am Sonntag" sagte, sind wir in der Pflicht, die Menschen zu erreichen. Daher beginne am Dienstag eine breit angelegte Kampagne mit Plakaten sowie Radio- und Fernsehspots. Diese sei kreativer als die bisherigen Versuche, die Bevölkerung zum Impfen zu ermuntern. Und in ganz unterschiedlichen Sprachen verfügbar, fügte Lauterbach hinzu. Er wolle damit sowohl für Erstimpfungen werben, die das Sterberisiko senken, als auch für Booster-Spritzen, "die gegen die Omikron-Welle helfen".

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.01.2022 03:00 Uhr