Lauterbach kündigt Erleichterungen bei Kinderkrankengeld an

Berlin: Für Eltern soll es weitere Erleichterungen beim Kinderkrankengeld geben. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach in der "Bild am Sonntag" angekündigt. Noch in dieser Winter-Erkältungssaison wolle er durchsetzen, dass Eltern nicht mehr am ersten Krankheitstag des Kindes zum Arzt müssen, um die Leistung in Anspruch zu nehmen. Erst ab dem vierten Krankheitstag soll der Arztbesuch notwendig werden. Eltern können sich bei der Erkrankung eines bis zwölf Jahre alten Kindes von der Arbeit freistellen lassen. Die Krankenkasse übernimmt bis zu 90 Prozent des Nettoverdienstes. Am Donnerstag hatte der Bundestag beschlossen, dass jedes Elternteil in den kommenden zwei Jahren Krankengeld für jeweils 15 Tage pro Kind beantragen kann. Der Bundesrat muss noch zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 15:00 Uhr