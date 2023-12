Lauterbach kritisiert Ärztestreik

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat kein Verständnis für die Protestaktionen der niedergelassenen Ärzte. Die Forderung nach mehr Geld halte er für unbegründet, sagte Lauterbach am späten Abend im ZDF. Außer in der Schweiz werde in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Außerdem gebe es eine riesige Krankheitswelle in der Bevölkerung, sagte Lauterbach, der sich im Januar mit den Hausärzten zu einem Krisengipfel treffen will. Auch die gesetzlichen Krankenkassen reagierten mit Unverständnis. Die Chefin des GKV-Spitzenverbands, Pfeiffer, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Brutto-Reinerträge der niedergelassenen Ärzte seien in den vergangenen Jahren im bundesweiten Durchschnitt gestiegen. - Ärzteverbände haben dazu aufgerufen, Hausarzt- und Facharztpraxen bundesweit zwischen den Jahren geschlossen zu halten. Die noch bis Freitag geplante Aktion ist Teil der Kampagne «Praxis in Not», die von mehr als 20 Verbänden unterstützt wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2023 02:00 Uhr