Lauterbach hält mildere Verläufe bei Omikron-Infektion für wahrscheinlich

Nachrichtenarchiv - 01.01.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach legt mit Blick auf Corona Optimismus an den Tag. Fürs nächste Jahr gebe es "Licht am Ende des Tunnels", sagte der SPD-Politiker in der ZDF-Silvestershow beim Brandenburger Tor. Die Omikron-Variante werde nochmal eine schwere Herausforderung, scheine aber etwas weniger gefährlich zu sein als Delta. Das sei allerdings nur eine Chance, keine Gewissheit. Vor allem sei offen, wie gefährlich die Omikron-Variante für vollkommen Ungeimpfte sei.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.01.2022 01:00 Uhr