Lauterbach hält im Kampf gegen Corona weitere Einschränkungen für notwendig

Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen die Coronavariante Omikron hält Bundesgesundheitsminister Lauterbach weitere Einschränkungen für notwendig. Der SPD-Politiker hat im "Bericht aus Berlin" im Ersten gesagt, die von Bund und Ländern vereinbarte 2G-Plus-Regel in der Gastronomie und die neuen Quarantäneregeln seien ein wichtiger Schritt nach vorn. Das werde aber nicht reichen, um Omikron zu besiegen, so Lauterbach. Er kündigte außerdem an, eine Positivliste vorzulegen für Schnelltests, die für Omikron besonders geeignet sind beziehungsweise die Variante früh erkennen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 02:00 Uhr