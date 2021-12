Lauterbach hält fünfte Welle für unvermeidbar

Nachrichtenarchiv - 22.12.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach rechnet fest mit einer fünften Welle durch die Omikron-Variante. Bei der Pressekonferenz zur aktuellen Coronalage sagte Lauterbach, Deutschland müsse sich jetzt intensiv darauf vorbereiten. Als wichtigsten Baustein nannte der Minister eine offensive Boosterkampagne. Studien hätten gezeigt, dass schwere Verläufe und Ansteckungen durch die Auffrisch-Impfungen verhindert werden könnten - und zwar schon in der ersten Woche nach dem Booster. RKI-Präsident Wieler sagte, neben den Impfungen sei es besonders wichtig, Kontakte zu reduzieren - und zwar auch an Weihnachten. Er bat eindringlich darum, nur im kleinen Kreis zu feiern, damit Weihnachten nicht der Funke werde, der das Omikron-Feuer entfacht. Nach Angaben von Lauterbach hat Deutschland bei Biontech 80 Millionen Dosen eines Impfstoffs bestellt, der an die neue Variante angepasst ist. Er rechnet mit einer Lieferung im April oder Mai.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.12.2021 14:15 Uhr