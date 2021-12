Lauterbach hält fünfte Welle für unvermeidbar

Nachrichtenarchiv - 22.12.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach rechnet fest mit einer fünften Welle durch die Omikron-Variante. Bei der Pressekonferenz zur aktuellen Coronalage sagte Lauterbach, es gebe in Deutschland inzwischen so viele Omikron-Fälle, dass diese sich nicht mehr verhindern lasse. Als Hauptstrategie dagegen nannte Lauterbach die Auffrischungsimpfungen. Studien zeigten, dass dadurch schwere Verläufe und Ansteckungen vermindert werden könnten - und zwar bereits eine Woche nach der Impfung. Bis Weihnachten seien 30 Millionen Auffrischungsimpfungen erreicht, er hoffe, dass dann noch einmal so viele Impfungen verabreicht werden könnten. Genügend Impfstoff dafür sei vorhanden, betonte Lauterbach, vor allem das Vakzin von Moderna. RKI-Chef Wieler mahnte, nicht auf den Wunschimpfstoff zu warten, sondern zu nehmen, was da sei. Außerdem rief er dazu auf, Kontakte über die Feiertage auf ein Minimum zu reduzieren. Weihnachten dürfe nicht der Funke werden, der das Omikron-Feuer entfache.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2021 13:00 Uhr