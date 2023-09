Lauterbach gibt Ländern Mitschuld am Krankenhaussterben

Berlin: Wegen der angespannten Finanzlage vieler Krankenhäuser findet heute ein bundesweiter Protesttag statt. Auch in Bayern beteiligen sich viele Kliniken. Die zentrale Kundgebung ist am Mittag in Berlin. Sie steht unter dem Motto "Stoppt das Krankenhaussterben". Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert einen Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise und die hohe Inflation. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat darauf verwiesen, dass sich der Bund umfassend an den gestiegenen Ausgaben beteiligt. Sowohl bei den Energie- als auch bei den Personalkosten werde mit Milliardenbeträgen geholfen, so der SPD-Minister im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Länder dagegen hätten seit zehn Jahren keine Investitionskosten mehr übernommen. Lauterbach setzt auf eine Entspannung durch die Krankenhausreform ab 2025. Er betonte zugleich, dass es hierzulande in den Städten zu viele Krankenhäuser gibt und bundesweit die Krankenhausdichte die höchste in Europa ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 09:00 Uhr