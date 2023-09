Lauterbach gibt Ländern eine Mitschuld am Kliniksterben

Berlin: Am heutigen Protesttag der Krankenhäuser hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach den Ländern eine Mitschuld am Kliniksterben gegeben. Wenn sie in den vergangenen zehn Jahren ihre Investitionskosten gezahlt hätten, dann würden jetzt nicht so viele Krankenhäuser insolvent gehen, sagte der SPD-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Und er fügte hinzu, der Bund leiste genug finanzielle Unterstützung. Er habe den Krankenhäusern während der Pandemie 20 Milliarden Euro gegeben und ihnen zudem bei den gestiegenen Energiekosten geholfen, so Lauterbach. Die Kliniken fordern heute mit einer Kundgebung in Berlin und Demonstrationen in mehreren Bundesländern zusätzliches Geld vom Bund, um die wegen der Inflation gestiegenen Kosten stemmen zu können. Der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte der "Rheinischen Post", die Situation sei dramatisch. Seit Jahresanfang hätten bereits 50 Standorte Insolvenz angemeldet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2023 09:45 Uhr