Lauterbach geht wegen Untererfassung von viel höheren Inzidenzen aus

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach geht von einer hohen Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen aus. Der SPD-Politiker hat gesagt, die tatsächliche Inzidenz sei vermutlich zwei- bis dreimal so hoch wie ausgewiesen. Der offizielle Wert liegt aktuell bei rund 206. Als Grund nennt Lauterbach, dass wegen der Ferien und Feiertage am Arbeitsplatz und in den Arztpraxen weniger getestet werde. Der Minister rief die Bevölkerung auf, den Jahreswechsel nur in kleiner Runde zu feiern, und verwies auf die ansteckendere Omikron-Variante. Laut Robert-Koch-Institut ist die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle in Deutschland seit gestern um mehr als ein Viertel gestiegen auf über 13.000. Frankreich hat inzwischen einen neuen Corona-Rekordwert erreicht. Dort sind zum ersten Mal innerhalb eines Tages mehr als 200.000 Neuinfektionen bestätigt worden - genau waren es 208.000.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.12.2021 20:15 Uhr