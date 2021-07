Lauterbach geht von höherer Impfbereitschaft im Herbst aus

Das Wetter in Bayern: oft sonnig, Höchstwerte 25 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen Wolken. Am späten Nachmittag und Abend in Schwaben und an den Alpen Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 25 bis 29 Grad. Morgen vielerorts freundlich, von den Alpen bis ins südliche Niederbayern einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. Am Sonntag im Süden teils ergiebiger Dauerregen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2021 06:00 Uhr