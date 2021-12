Lauterbach fürchtet unzureichende Datenlage zu Omikron

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach fürchtet, dass die aktuelle Datenlage die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus nur unzureichend aufzeigt. Der Bild-Zeitung sagte er, die Dynamik sei in den offiziellen Zahlen wegen Testausfällen und Meldeverzögerungen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel nicht zutreffend abgebildet. Er will Druck auf die Gesundheitsämter machen, die Testkapazitäten und Kontaktnachverfolgungen schnell hochzufahren, damit sich bis zur Ministerpräsidenten- konferenz am 7. Januar ein realistisches Bild ergibt. Die Opposition fordert von der Bundesregierung unterdessen, rasch zu handeln. Der Fraktionschef der Linken, Bartsch, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, große Defizite müssten jetzt entschlossen abgeräumt werden. Pfleger müssten in den Beruf zurückgeholt werden, zum Beispiel durch Prämien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2021 10:00 Uhr