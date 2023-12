Lauterbach fordert telefonische Kinderkrankmeldung für Eltern

Berlin: Nach der Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung für Erwachsene will Bundesgesundheitsminister Lauterbach diese Regelung nun auch für Eltern einführen, die ihre kranken Kinder pflegen müssen. In einem Brief forderte er die Kassenärztliche Bundesvereinigung und den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen dazu auf, das zeitnah möglich zu machen, wie die "Rheinischen Post" berichtet. Ziel sei es, Arztpraxen zu entlasten und Infektionen in Wartezimmern zu vermeiden. Anfang Dezember hatte der Gemeinsame Bundesausschuss des Gesundheitswesens beschlossen, dass erwachsene Patientinnen und Patienten ab sofort bei leichteren Erkrankungen nicht mehr zwingend in die Praxis müssen, um eine Krankschreibung zu bekommen.

