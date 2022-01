Lauterbach fordert strengere Kontaktbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Beim Bund-Länder-Treffen am kommenden Freitag will Bundesgesundheitsminister Lauterbach seinen Länderkollegen schärfere Kontaktbeschränkungen vorschlagen. Insbesondere für Ungeimpfte sei das wichtig, sagte Lauterbach im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Details nannte er jedoch nicht. Bei der Konferenz wird es auch um eine Neuregelung der Quarantänefristen gehen. Lauterbach sagte, Studien zeigten, dass die Phase, in der man ansteckend sei, bei Omikron viel kürzer sei. Man könne bis zu einem gewissen Grad die Quarantänezeit verringern, ohne ins Risiko zu gehen. Heute berät Lauterbach mit den Gesundheitsministern der Länder darüber.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.01.2022 03:00 Uhr