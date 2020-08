Lauterbach fordert Maskenpflicht für öffenltiche Plätze

Das Wetter: Teils gewittrige Regenfälle, 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern. Höchstwerte 22 bis 27, in der Nacht um 15 Grad. Auch morgen Schauer und Gewitter, nur in Schwaben freundlicher. Am Sonntag in ganz Bayern überwiegend sonnig. Am Montag nehmen Schauer- und Gewitterneigung zu. Höchstwerte 22 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2020 07:00 Uhr