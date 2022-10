Lauterbach fordert Länder zur Prüfung von Maskenpflicht auf

Nachrichtenarchiv - 13.10.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat die Bundesländer dazu aufgerufen, sich auf eine Maskenpflicht in Innenräumen zu einigen. Angesichts wieder steigender Corona-Fallzahlen in Deutschland müssten die einzelnen Landesregierungen genau überlegen, wann der optimale Zeitpunkt dafür sei, so der SPD-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Zwar sei man mit den angepassten Impfstoffen gut auf den Winter vorbereitet, dennoch würden die aktuellen Maßnahmen langfristig nicht reichen. Viele Krankenhäuser seien schon jetzt an der Überlastungsgrenze und auch die Sterblichkeit nehme wieder zu, ergänzte Lauterbach. Das Robert Koch-Institut meldet heute eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von rund 800, in Bayern von über 1.000 - vor einer Woche lag der Wert deutschlandweit noch bei knapp 600. Zudem wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2022 09:00 Uhr