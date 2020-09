Lauterbach fordert kostenlose Grippeimpfung für alle

Nachrichtenarchiv - 27.09.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach fordert wegen der Corona-Pandemie in diesem Herbst und Winter kostenlose Grippeschutz-Impfungen für alle Versicherten. In der "Welt am Sonntag" nannte er dies eine sehr sinnvolle Maßnahme mit geringen Kosten. Wegen der Pandemie raten Ärzte heuer besonders zur Impfung gegen Grippe. Allerdings übernehmen viele Versicherungen die Kosten nur für Patienten, die zu einer Risikogruppe zählen. Dass der Impfstoff knapp werden könnte, befürchtet Lauterbach nicht. Deutschland könne es sich leisten, ihn allen Versicherten kostenfrei zur Verfügung zu stellen, so der SPD-Politiker.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.09.2020 03:00 Uhr