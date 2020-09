Lauterbach fordert kostenlose Grippe-Impfung für alle

Trump nominiert Amy Coney Barret als Kandidatin für Supreme Court

Washington: US-Präsident Trump hat am Abend die Juristin Amy Coney Barrett für den obersten Gerichtshof, den Supreme Court, nominiert. Sie würde Ruth Bader Ginsburg ersetzen, die vorige Woche gestorben war. Einzelheiten von Sebastian Hesse: BEITRAG Hesse 29 sek. "Trumps Wunschkandidatin...im Amt ist." NOT: Die 48-jährige konservative Katholikin und Mutter von sieben Kindern ist derzeit Bundesrichterin in Chicago. Barrett gehöre zu den brillantesten Rechtsexperten in den USA, sagte Trump bei der Bekanntgabe der Nominierung in Washington. Im Senat halten die Republikaner die Mehrheit, daher könnte Barrett noch vor der Präsidentschaftwahl am 3. November im Amt sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.09.2020 06:00 Uhr