Lauterbach erwartet Einschränkungen für Ungeimpfte

Polen gedenkt der Opfer des Warschauer Aufstands 1944

Warschau: In Polen wird heute der Opfer des Warschauer Aufstands vor 77 Jahren gedacht. Um 17 Uhr, der Stunde, als der Aufstand begann, ertönen in der gesamten polnischen Hauptstadt die Sirenen. Das öffentliche Leben steht dann für einen Moment still. Am 1. August 1944 hatte sich die Polnische Heimatarmee gegen die deutsche Besatzung erhoben. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, Warschau fast völlig zerstört. Rund 16.000 aufständische Kämpfer und bis zu 200.000 Zivilisten kamen ums Leben. Aus Deutschland nimmt Unions-Kanzlerkandidat Laschet an den Gedenkfeiern teil. Er will sich mit dem Besuch auch bei der polnischen Feuerwehr für die Unterstützung nach dem Hochwasser in Westdeutschland bedanken. Ein Hilfsteam mit mehr als 150 Bautrocknern war in Nordrhein-Westfalen im Einsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2021 08:00 Uhr