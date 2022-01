Lauterbach erwägt flexible Quarantäneregeln

Nachrichtenarchiv - 03.01.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will offenbar angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante die Quarantäneregeln flexibler machen. In einem Interview sagte Lauterbach, das betreffe vor allem all jene, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, etwa in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Hier stelle sich die Frage, wie lang bei diesen Menschen die Quarantäne dauern müsse, ohne die Funktionsfähigkeit ganzer Bereiche zu gefährden. Außerdem sei er bereit, über die Isolationsfrist für Dreifach-Geimpfte zu sprechen. Damit käme Lauterbach dem bayerischen Gesundheitsminister Holetschek entgegen, der die Quarantänepflicht für geboosterte Menschen ganz abschaffen will. Am Freitag wollen Bund und Länder in einer Schaltkonferenz die weitere Strategie im Kampf gegen Corona abstecken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 09:00 Uhr