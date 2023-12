Lauterbach erteilt Forderung niedergelassener Ärzte eine Absage

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat der Forderung nach mehr Geld für niedergelassene Ärzte eine Absage erteilt. Dies halte er für unbegründet, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Mit Ausnahme der Schweiz werde in Europa in Arztpraxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Spielräume für Honorarzuwächse sehe er daher nicht. Ärzteverbände rufen heute den zweiten Tag in Folge die niedergelassenen Haus-und Fachärzte zu einem Streik auf, der bis morgen dauern soll. Die Aktion läuft unter dem Motto Praxis in Not. Im Januar will sich Lauterbach mit den Hausärzten zu einem Krisengipfel treffen, um über die beklagte Überlastung und die Bürokratie in den Praxen zu beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 06:00 Uhr