Lauterbach: Erst im dritten Quartal genügend Impfstoff für alle

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach glaubt nicht, dass die Nachbestellung von Biontech-Impfstoffdosen durch die EU die Impf-Situation in Deutschland gravierend ändern wird. Er gehe davon aus, dass man erst im dritten Quartal jedem ein Impfstoff-Angebot machen könne, sagte Lauterbach der Bild-Zeitung. Bis dahin werde man nicht genügend Impfstoff haben. Gesundheitsminister Spahn hatte am Mittwoch erklärt, dass es bis zum Sommer ein Impf-Angebot für alle Interessierten in Deutschland gebe. Laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die EU 300 Millionen weitere Dosen Corona-Impfstoff von Biontech bestellt. Die ersten 75 Millionen Dosen der Nachbestellung sollen demnach ab dem zweiten Quartal dieses Jahres geliefert werden, der Rest bis zum Jahresende.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.01.2021 02:00 Uhr