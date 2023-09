Lauterbach empfiehlt Covid-Impfung für Risikogruppen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach empfiehlt eine weitere Covid-Impfung für Risikogruppen. Das sind über 60-Jährige sowie Menschen mit Vorerkrankungen. Lauterbach sagte in Berlin, nach den vorliegenden Informationen schütze das auch vor Folgen wie Long-Covid. Staatliche Schutzmaßnahmen - wie etwa Kontaktbeschränkungen - seien in diesem Herbst voraussichtlich nicht nötig. Es könne aber sinnvoll sein, in Räumen mit vielen Menschen wieder Maske zu tragen. Das gelte auch zum Beispiel bei Besuchen in Pflegeheimen. - Der Regensburger Infektiologe Salzberger sagte dem BR, er rechne mit vielen Corona-Infektionen im Herbst. Allerdings dürfte es nach seiner Einschätzung nur wenige schwere Fälle geben, die Immunität in der Bevölkerung reiche aus. Seit heute wird ein neuer Impfstoff an die Praxen geliefert, der an die neuen Corona-Varianten angepasst ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 11:00 Uhr