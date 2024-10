Lauterbach einigt sich mit Koalitionsfraktionen auf Details der Klinikreform

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach und die Koalitionsfraktionen haben sich auf den Gesetzentwurf zur Krankenhausreform geeinigt. Die Umsetzung werde etwa zehn Jahre dauern, sagte Lauterbach. Sie werde mit einem Übergangsfonds in Höhe von 50 Milliarden Euro finanziert. Laut dem Minister soll der Entwurf übermorgen oder am Freitag abschließend im Bundestag beraten werden. Der Bundesrat werde sich dann im November damit befassen. Lauterbach sprach von der größten Reform der Krankenhäuser seit 20 Jahren. Ziel ist eine qualitativ bessere und nachhaltig finanzierte Krankenhauslandschaft. So soll nicht mehr jede Klinik alles machen dürfen. Die Bundesländer lehnen die Reform in weiten Teilen ab. Sie befürchten unter anderem, dass in der Folge zu viele Kliniken auf dem Land schließen müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 15:00 Uhr