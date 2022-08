Lauterbach drängt weiter auf vierte Impfung für jede Altersgruppe

Das Wetter: Am Abend sonnig, in der Nacht meist klar

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden südlich der Donau einige Wolkenfelder, sonst sonnig. In der Nacht oft sternenklar, nur in Alpennähe bewölkt. Temperaturrückgang auf Werte bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen viel Sonnenschein bei Tageshöchstwerten zwischen 24 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 17:00 Uhr