Lauterbach dämpft Sorgen vor Arzneimittelknappheit im Winter

Berlin: Nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird es in diesem Winter keinen akuten Mangel an Medikamenten geben. Lauterbach sagte vor einem Treffen mit Vertretern der Pharmabranche in Berlin, man sei mit Herstellern in Kontakt, diese arbeiteten rund um die Uhr. Nach Angaben des Apothekerverbandes Nordrhein dagegen sind bereits jetzt rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland täglich von Lieferengpässen bei bestimmten Medikamenten betroffen. Vor allem bei Antibiotika stehe die Versorgung auf der Kippe, betonte der Verbandsvorsitzende Preis im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Das im Juni beschlossene Gesetz gegen Engpässe habe daran nichts geändert. Auch der Kinderärzteverband hatte bereits vor einer Arzneimittelknappheit in diesem Winter gewarnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 10:00 Uhr