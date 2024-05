Lauterbach besorgt über starken Anstieg von Pflegebedürftigen

Berlin: In Deutschland drohen aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Lauterbach akute Probleme in der Pflegeversicherung. Der SPD-Politiker warnte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vor einem, wie er sagte, "explosionsartigen Anstieg" von Pflegebedürftigen. Im vergangenen Jahr hätten rund 360.000 Menschen neu einen Pflegegrad erhalten. Gerechnet habe man nur mit rund 50.000 Personen. Die Hintergründe für den Anstieg seien noch unklar, so Lauterbach. Der Branchenexperte Sell vom Institut für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung an der Hochschule Koblenz mahnte derweil zur Gelassenheit. Man habe bereits in früheren Jahren solche Zahlen gehabt, sagte er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wichtig sei, dass man endlich mehr Geld in die Pflege investiere und alternative Wohnmodelle wie Senioren-WGs etabliere.

