Lauterbach bereitet kurzfistiges Hilfspaket für Kliniken vor

Habeck will kleine und mittlere Unternehmen unterstützen

Berlin: Angesichts der steigenden Energiepreise will Bundeswirtschaftsminister Habeck jetzt auch kleine und mittlere Unternehmen unterstützen. In der Bundestagsdebatte um den Haushalt seines Ministeriums kündigte er einen entsprechenden Rettungsschirm an. Konkret soll das bereits beschlossene Energiekostendämpfungsprogramm jetzt auf alle Branchen ausgeweitet werden. Laut Habeck soll der Maßstab für die Subvention zum Beispiel der Anteil der Energiekosten am Produkt oder am Umsatz sein. Das Programm ist nach Habecks Worten zeitlich befristet. Finanzminister Lindner betonte, die Details würden momentan noch ausgearbeitet. Nach seinen Worten kann aber nicht jede Belastung abgefedert werden. Die Hilfen könne man nicht mit denen in der Corona-Pandemie vergleichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 17:00 Uhr