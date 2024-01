Lauterbach berät mit Hausärzten und Krankenkassen über Erleichterungen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will heute mit Vertretern der Ärzteschaft und der Krankenkassen über Erleichterungen für Hausärzte beraten. So soll nach seinen Vorstellungen die Bürokratie abgebaut werden. Bei den Honoraren stellt der SPD-Minister in Aussicht, die Obergrenzen aufzuheben, damit die Hausärzte künftig für alle erbrachten Leistungen bezahlt werden. Ihr Verband warnte, schon jetzt fehlten 5.000 Praxen. Es drohe die Gefahr, dass viele Patienten keinen Hausarzt mehr finden, der sie aufnehmen kann. Verbandschef Beier mahnte, nach dem heutigen Treffen dürfe es nicht bei Absichtserklärungen bleiben. Nötig seien jetzt auch schnelle Gesetzesänderungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 08:00 Uhr