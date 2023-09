Lauterbach berät mit Experten über Langzeitfolgen von Corona-Infektionen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach sitzt derzeit mit Wissenschaftlerinnen und Medizinern zusammen, um über eine bessere Versorgung von Post-Covid-Patienten zu beraten. Über die Ergebnisse will er später in einer Pressekonferenz berichten. Wie viele Menschen unter Corona-Langzeitfolgen leiden, ist unklar: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts trifft es zwischen sechs und 15 Prozent der Infizierten. Aktuell gibt es nur wenige Anlaufstellen für Betroffene. Außerdem sind die Symptome vielfältig und Therapien oft noch im Erprobungsstadium. An der Spezialambulanz in der Klinik Donaustauf in der Oberpfalz müssen die Mediziner nach eigenen Angaben regelmäßig Patienten abweisen. Der zeitliche Aufwand für Diagnose und Behandlung sei groß, außerdem fehle das Geld, beklagte der medizinische Direktor Malfertheiner gegenüber dem BR.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 12:00 Uhr