Lauterbach berät mit Experten über Hitzeschutz

Berlin: Angesichts des nahenden Sommers berät Bundesgesundheitsminister Lauterbach am Mittag mit Experten darüber, wie die Bevölkerung vor Hitzewellen geschützt werden kann. Dazu werden Vertreterinnen und Vertreter aus Ländern, Kommunen, Gesundheitswesen und Wissenschaft in Berlin erwartet. Schon im vergangenen Jahr hatte Lauterbach einen "Hitzeschutzplan" vorgelegt. Nun soll es darum gehen, was davon umgesetzt wurde und welche neuen Schutzmaßnahmen nötig sind. Besonders im Blick stehen Risikogruppen wie Ältere, Kinder, chronisch Kranke, allein lebende Menschen und Pflegebedürftige.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 07:00 Uhr