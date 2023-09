Lauterbach berät mit Experten über Hilfen bei Long-Covid

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach berät am Vormittag mit Fachleuten über eine bessere Versorgung von Long-Covid-Patienten. Der SPD-Politiker hat Vertreter von Wissenschaft, Medizin und Versorgung zu einem runden Tisch eingeladen. Bisher gibt es wenige Anlaufstellen für Betroffene; die Wartezeiten sind lang. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass etwa eine Million Menschen in Deutschland an Langzeitfolgen einer Corona-Infektion leiden. Die Symptome sind zahlreich. Dazu zählen Erschöpfung, Gedächtnisprobleme und Organschäden. Die Stiftung Patientenschutz forderte einen Milliarden-Fonds für Betroffene. Ihr Leiden müsse endlich ernstgenommen werden, sagte Vorstand Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Deutsche Gewerkschaftsbund pocht auf Rücksicht und Respekt für erkrankte Beschäftigte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 07:00 Uhr