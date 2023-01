Lauterbach berät Krankenhausreform mit Gesundheitsministern der Länder

Kurzmeldung ein/ausklappen Rosi Mittermeier ist tot

Garmisch-Partenkirchen: Rosi Mittermaier ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb die Skilegende gestern im Alter von 72 Jahren in Garmisch-Partenkirchen nach schwerer Krankheit. Das teilte die Familie heute Früh dem BR mit. Mit ihren Erfolgen bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck wurde sie zur "Gold-Rosi": Innerhalb einer Woche hatte sie Gold in der Abfahrt und im Slalom sowie eine Silbermedaille im Riesenslalom gewonnen. Am Ende der damaligen Saison trat Mittermaier im Alter von nur 25 Jahren zurück. Anschließend engagierte sie sich zusammen mit ihrem Mann Christian Neureuther für soziale und gesundheitliche Zwecke. Dafür erhielt sie zahlreiche Ehrungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2023 09:45 Uhr