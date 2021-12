Lauterbach bedankt sich bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen

Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat den Beschäftigten im Gesundheitswesen für ihre Arbeit gedankt. Die andauernde Pandemie bedeute leider auch eine andauernde Belastung im Krankenhaus, in der Arztpraxis, in der Pflegeeinrichtung oder im Gesundheitsamt. Lauterbach sagte in einer Videobotschaft, er wisse genau, wie schwer die Arbeit derzeit sei und er wisse auch, dass den Mitarbeitern im Gesudnheitswesen mehr gebühre, als man ihnen derzeit bieten könne. "Wir stecken tief in Ihrer Schuld," sagte der Minister wörtlich. Er versprach, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Die Impflücken seien aber immer noch viel zu groß, um aus der Pandemie herauszukommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 13:00 Uhr