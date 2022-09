Lauterbach: BA.5-Impfstoff steht nächste Woche zur Verfügung

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In wenigen Tagen wird der Corona-Impfstoff in Deutschland zur Verfügung stehen, der an die aktuellen Varianten des Virus angepasst ist. Wie Bundesgesundheitsminister Lauterbach im Bundesrat mitteilte, werde das Vakzin ab Mitte kommender Woche ausgeliefert. Der Impfstoff wurde von den Unternehmen Biontech/Pfizer entwickelt und soll einen breiteren Schutz gegen die Varianten BA.4 und BA.5 bieten. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hatte am Montag die Zulassung empfohlen. Sie gilt für eine Auffrischungsimpfung für Menschen ab 12 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 14:00 Uhr