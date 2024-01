Lauterbach äußert sich optimistisch zu Klinikreform

Berlin: Patientinnen und Patienten sollen sich ab dem 1. Mai bei einer anstehenden Operation darüber informieren können, welche Krankenhäuser für den Eingriff am besten geeignet wären. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, dass dann ein sogenannter Klinik-Atlas an den Start gehen wird. Diese Online-Plattform soll darüber Auskunft geben, wie viel Erfahrung eine Klinik mit bestimmten Eingriffen wie etwa Krebs-Operationen hat. Der Minister zeigte sich zuversichtlich, dass das dazugehörige Transparenzgesetz im März im Bundesrat beschlossen wird. Das neue Gesetz liegt derzeit im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Nach seiner Verabschiedung soll die umfassendere Klinikreform auf den Weg gebracht und am 24. April vom Bundeskabinett beschlossen werden. Sie werde die Kliniklandschaft deutlich verändern, sagte der Minister. Manche Klinik vor allem in westdeutschen Großstädten werde dann geschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.01.2024 12:15 Uhr