Zwei Drittel von Bayern eignen sich als Standort für ein atomares Endlager

Berlin: In Bayern gelten fast zwei Drittel aller Regionen als geeignet für ein atomares Endlager. Zu diesem Ergebnis kommt der Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Demnach kommen Unter-, Ober- und Mittelfranken, die Oberpfalz und Niederbayern komplett in Frage, Schwaben zur Hälfte und auch Teile Oberbayerns. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, dieses Ergebnis würde viele Menschen in Bayern verunsichern. Man werde die Suche nach einem Endlager, das 2050 in Betrieb gehen soll, konstruktiv begleiten, auch mit eigenen wissenschaftlichen Analysen. Bedenklich sei beispielsweise, so Söder, dass der Granit in Bayern sehr zerklüftet sei. Insgesamt sind laut Zwischenbericht 90 Regionen in Deutschland für ein Endlager geeignet, in allen Bundesländern, außer dem Saarland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2020 19:00 Uhr