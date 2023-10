Laut ZDF sind fünf Deutsche unter den Geiseln der Hamas

Tel Aviv: Unter den 150 von der Hamas festgehaltenen Geiseln sind nach Informationen des ZDF mindestens fünf Deutsche. Der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, erklärte, man setze sich auf diplomatischer Ebene mit aller Kraft für die Freilassung der Geiseln ein. Eine 22-jährige deutsche Touristin wurde den Informationen zufolge bei den Angriffen getötet. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat wegen des Verdachts auf Mord und Geiselnahme Ermittlungen aufgenommen. Während andere europäische Länder ihre Bürger mit Militärmaschinen evakuieren wollen, setzt die Bundesregierung auf Linienflüge. Das Auswärtige Amt will sich dafür stark machen, dass die Airlines ihre Kapazitäten ausweiten. Die israelische Armee hat unterdessen ihre Angriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt, auch die Hamas hat erneut Raketen auf israelische Ortschaften abgeschossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 19:00 Uhr