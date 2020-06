Laut WHO sind Corona-Fall-Zahlen global hoch

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Während sich bei der Coronavirus-Pandemie die Lage in vielen Ländern Europas etwas entspannt, breitet sich das Virus laut der Weltgesundheitsorganisation insgesamt immer schneller aus. Die 150.000 neuen Fälle, seien mehr als jemals davor an einem Tag. Fast die Hälfte davon sei in Nord- und Südamerika aufgetreten, teilte WHO-Chef Tedros mit. Er beschwor alle Menschen, weiter Abstand zu halten und sich häufig die Hände zu waschen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2020 01:00 Uhr