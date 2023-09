Laut Umfrage fehlen in Deutschland 14.000 Lehrkräfte

Berlin: In Deutschland fehlen in diesem Schuljahr mehr als 14.000 Lehrkräfte. Das geht aus einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter den Kultusministerien aller 16 Bundesländer hervor. Die größten Engpässe gibt es demnach in Nordrhein-Westfalen, dort ist von rund 6.700 unbesetzten Vollzeitstellen die Rede. Eklatanter Lehrermangel herrscht der Umfrage zufolge zudem in Niedersachsen, Berlin und Sachsen. Lediglich in Bayern und dem Saarland seien alle Stellen besetzt, hieß es weiter. Gestern hatte Bayerns Kultusminister Piazolo erklärt, Bayern stehe im Vergleich zum Vorjahr besser da. Man habe im Freistaat so viele Lehrkräfte wie noch nie, aber auch Aufgaben wie noch nie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 11:45 Uhr