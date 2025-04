Laut Ukraine kämpfen chinesische Soldaten an der Seite Russlands

In der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Selenskyj zwei chinesische Soldaten aufgegriffen und gefangengenommen worden: Sie sollen an der Seite der russischen Armee gekämpft haben, in der Region Donezk. Selenskyj fordert in einem schriftlichen Statement Peking zu einer Erklärung auf - der chinesische Geschäftsträger in Kiew wurde einbestellt. China präsentiert sich im Ukraine-Krieg als neutrale Partei und erklärt, weder Kiew noch Moskau mit Waffen unterstützen zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2025 17:00 Uhr